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Байден не верит в полномасштабную войну из-за удара Ирана по Израилю

Байден не верит в полномасштабную войну из-за удара Ирана по Израилю

Президент США Джо Байден считает, что атака Ирана на Израиль не перерастет в полномасштабную войну и не приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не думаю, что для этого есть какая-то причина», – сказал он в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос журналиста, приведет ли атака Ирана к эскалации.

«Президент [США] не верит, что нужно двигаться в этом направлении», – добавил он, комментируя слова журналиста о полномасштабной войне Ирана и Израиля.

Кирби отметил также, что США не хотят эскалации и «не стремятся к более масштабной войне с Ираном». «Вчера вечером Израиль продемонстрировал невероятную способность защитить себя, а его собственное военное превосходство было весьма примечательным <…>, ущерб [от атаки] был чрезвычайно малым», – указал он.

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