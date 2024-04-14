Абдоллахиян пообещал Фидану не бить по Израилю, но есть нюансы

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Иран не планирует новых операций против Израиля. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что операция против Израиля завершилась», — уточнил диписточник в Анкаре.

Он обратил внимание, что Иран не намерен начинать новую, если не придется отвечать на новую агрессию. По данным источника, Абдоллахиян пригрозил, что если Исламская Республика снова подвергнется нападению, то даст «еще более сильный ответ».