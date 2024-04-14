Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании (фото)

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Иорданию посетил Учебный центр специальных операций имени короля Абдаллы II.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В центре состоялась встреча с генеральным директором полковником Наэлем Альшгиратом, на которой состоялся обмен мнений по ряду вопросов.
Генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с Учебным центром специальных операций имени короля Абдаллы II. Министру обороны была предоставлена подробная информация об основной деятельности центра и созданных здесь условиях.
Затем министр обороны прибыл в командование Королевских ВВС.
Генерал-полковник Закир Гасанов встретился здесь с командующим Королевскими ВВС Иордании генерал-майором Мухаммадом Хясатом. На встрече были обсуждены перспективы развития вооруженных сил, военного образования и военно-технического сотрудничества.