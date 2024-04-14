Как Израиль может ответить на иранскую атаку?

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Ситуация еще может значительно ухудшиться. Наиболее вероятными целями будут иранские базы, с которых были запущены эти ракеты.

Об этом пишет корреспондент ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

«Но Израиль вполне может пойти дальше и нанести удары по крупным иранским военным базам и учебным центрам Корпуса стражей исламской революции по всей стране, что вызовет человеческие жертвы и нанесет материальный ущерб.

Тогда Иран, несомненно, ответит, как он и пообещал. Таким образом, мы сейчас находимся на «средней ступеньке» очень опасной лестницы эскалации.

Правительства стран Ближнего Востока будут затаив дыхание ждать, насколько масштабным и жестким будет обещанный ответ Израиля», — отмечает он.