Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в сфере обороны (фото)

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Иорданию. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании генерал-майором Юсифом Ахмедом Аль-Хнаити.

Сначала состоялась официальная церемония встречи. Генерал-полковник З.Гасанов, в соответствии с протоколом, прошел перед почетным караулом и оставил запись в книге посетителей.

На встрече в расширенном составе обсуждалось сотрудничество в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.