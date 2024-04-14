В столичном регионе возможны кратковременные дожди

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В Баку и на Абшеронском полуострове днем 15 апреля местами возможны кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.

Согласно информации, ночью местами на полуострове будет туман, северо-западный ветер днем ​​сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​- 17-22° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью будет в пределах 70-80, днем – 50-55%.

В ряде районов республики ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в высокогорье возможны грозы, град и снегопад. К вечеру осадки постепенно прекратятся, ночью и утром кое-где будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем ​​16-21° тепла, в горах ночью от -1° до +4°, днем ​​4-8° тепла.