17% читателей «Минвала» поддержали иранский удар по Израилю, 48% приняли сторону еврейского государства |
Удары США и Израиля по Ирану могут взвинтить мировые цены на нефть |
Иран пригрозил США, если Вашингтон поддержит Израиль |
Израиль в течение 48 часов ударит по Ирану |
Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции |
Глава КСИР: Операция была успешнее, чем ожидалось |
Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу |
Иран объявил о завершении нападения на Израиль. Хроника |
ЦАХАЛ: Ни один дрон-камикадзе и ни одна крылатая ракета Ирана не достигли Израиля |
Главное Общество

Гюнай Иманзаде – единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30

Гюнай Иманзаде - единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30

Азербайджанка Гюнай Иманзаде внесена в список UNDER 30, который регулярно публикуется журналом Forbes.

Она была избрана среди тысяч молодых людей и внесена в список журнала «30 успешных людей в возрасте до 30 лет». Гюнай — единственная азербайджанка в списке этого года, отмечает «Репорт».

Ее деятельность отнесена к категории «Социальное влияние в образовании, бизнесе и других сферах» в Европе. Наша соотечественница является руководителем стартап-проекта Metatesk.

Стартап Metatesk представляет собой современную интерактивную образовательную онлайн-платформу для детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Этот проект был выбран для участия в программе «Силиконовая долина наставничества» в прошлом году.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Гюнай Иманзаде в 2023 году была удостоена Президентской премии для молодежи, присуждаемой лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательств.

Теги:
Из этой рубрики
Гюнай Иманзаде - единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30
Общество

Гюнай Иманзаде – единственная азербайджанка, вошедшая в список Forbes UNDER 30

2024/04/14, 12:32
Синоптики прогнозируют паводки в регионах страны
Общество

Синоптики прогнозируют паводки в регионах страны

2024/04/14, 11:39
ГЭЦ проведет экзамены
Общество

ГЭЦ проведет экзамены

2024/04/14, 10:29
Из-за эскалации на Ближнем Востоке задерживаются рейсы Azerbaijan Airlines
Общество

Из-за эскалации на Ближнем Востоке задерживаются рейсы Azerbaijan Airlines

2024/04/14, 09:01
Реализация авиарейсов Баку-Тель-Авив отменена
Общество

Реализация авиарейсов Баку-Тель-Авив отменена

2024/04/14, 07:24
Возросло число погибших в торговом центре в Сиднее
Общество

Возросло число погибших в торговом центре в Сиднее

2024/04/13, 20:08
В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)
Общество

В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)

2024/04/13, 16:00
Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста
Общество

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

2024/04/13, 15:01
Тепло и без осадков
Общество

Тепло и без осадков

2024/04/13, 12:50