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Минобороны провело семинары по гендерному равенству

Минобороны провело семинары по гендерному равенству

По поручению министра обороны, в азербайджанской армии продолжаются встречи, проводимые в воинских частях с целью просвещения военнослужащих, повышения морально-психологической подготовки и пропаганды наших национально-духовных ценностей. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встречах, организованных представителями отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны, были проведены семинары по вопросам обеспечения гендерного равенства в азербайджанской армии, проводимой в этом направлении деятельности, правам человека и другим темам.

В рамках просветительских мероприятий были заслушаны мнения военнослужащих и гражданских служащих, даны ответы на интересующие их вопросы.

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