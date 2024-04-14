17% читателей «Минвала» поддержали иранский удар по Израилю, 48% приняли сторону еврейского государства |
Удары США и Израиля по Ирану могут взвинтить мировые цены на нефть |
Иран пригрозил США, если Вашингтон поддержит Израиль |
Израиль в течение 48 часов ударит по Ирану |
Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции |
Глава КСИР: Операция была успешнее, чем ожидалось |
Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу |
Иран объявил о завершении нападения на Израиль. Хроника |
ЦАХАЛ: Ни один дрон-камикадзе и ни одна крылатая ракета Ирана не достигли Израиля |
Главное Мир

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую ядерную программу

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую ядерную программу

Израилю стоит подумать о возможном «уничтожении иранской программы ядерного оружия» после атаки Ирана. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон телеканалу CNN.

По его словам, данная атака стала масштабным провалом политики сдерживания со стороны Израиля и США. Болтон добавил, что ответная реакция Израиля в отношении Ирана должна быть «гораздо сильнее». «Почти наверняка на данный момент ни одна из [выпущенных Ираном] ракет не содержала ядерных боеголовок, но вы никогда не можете сказать, когда следующий обстрел, следующий залп баллистических ракет, возможно, будет включать ядерные боеголовки. Таким образом, среди многочисленных целей, которые Израилю следует рассматривать, это возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия», — убежден экс-советник Трампа.

Болтон также выразил надежду, что президент США Джо Байден не попытается отговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого.

Теги:
Из этой рубрики
Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую ядерную программу
Мир

Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую ядерную программу

2024/04/14, 12:03
Иран пригрозил США, если Вашингтон поддержит Израиль
Мир

Иран пригрозил США, если Вашингтон поддержит Израиль

2024/04/14, 11:36
Израиль в течение 48 часов ударит по Ирану
Мир

Израиль в течение 48 часов ударит по Ирану

2024/04/14, 11:32
Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции
Мир

Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции

2024/04/14, 11:14
Израиль открыл свое воздушное пространство
Мир

Израиль открыл свое воздушное пространство

2024/04/14, 09:16
«Мы победим!» Нетаньяху заявил об отражении иранской атаки
Мир

«Мы победим!» Нетаньяху заявил об отражении иранской атаки

2024/04/14, 09:03
Израиль пообещал Ирану "значительный и мощный" ответ
Мир

Израиль пообещал Ирану «значительный и мощный» ответ

2024/04/14, 08:28
Десятки израильтян пострадали при ударе Ирана
Мир

Десятки израильтян пострадали при ударе Ирана

2024/04/14, 08:01
Остин отрицает стремление США к конфронтации с Ираном
Мир

Остин отрицает стремление США к конфронтации с Ираном

2024/04/14, 07:51