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Удары США и Израиля по Ирану могут взвинтить мировые цены на нефть

Удары США и Израиля по Ирану могут взвинтить мировые цены на нефть

В случае ответных ударов США и Израиля по Ирану, мировой рынок может столкнуться с потерей до 1 миллиона баррелей иранской нефти в сутки. В случае острой конфронтации на Ближнем Востоке, цена на нефть марки Brent может вырасти до более чем $150 долларов за баррель. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт рассматривает два возможных сценария развития событий. Более мягкий предполагает потерю только иранской нефти, что может подтолкнуть цены до $120 долларов за баррель. При более жестком раскладе Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, что окажет значительное давление на рынок и приведет к даже большему скачку цен.

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