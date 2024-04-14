Синоптики прогнозируют паводки в регионах страны

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В северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня до полудня 15 апреля ожидаются осадки.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

В метеослужбе предупредили об интенсивных осадках и грозах на отдельных территориях в Карабахе, Восточном Зангезуре, Нахчыванской АР, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском регионах и в Центральном Аране, а также о вероятном снегопаде в горных районах.

На отдельных реках Большого и Малого Кавказа вероятны паводки и сели, вызванные дождем.