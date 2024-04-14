Иран пригрозил США, если Вашингтон поддержит Израиль

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Иран через Швейцарию предупредил Соединенные Штаты о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима (Государство Израиль). Мы будем рассматривать это как агрессию и поступим соответствующим образом», – сказал Багери в эфире иранского государственного телевидения.