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Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции

Глава генштаба ВС Ирана констатировал завершение антиизраильской операции

Иран завершил операцию против Израиля, но готов в случае необходимости к дальнейшим действиям. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

«Благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию, ни система ПРО «Железный купол», ни противоракетная оборона сионистского режима не смогли оказать существенного противодействия этой операции», – сказал генерал Багери и добавил, что «операция достигла целей».

По его словам, целью операции были информцентр, который «предоставлял сведения для сионистской операции» против здания иранского консульства в Дамаске, на границе Израиля и Сирии, а также израильская авиабаза «Неватим».

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