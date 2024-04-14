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Кох: Трамп ненавидит Зеленского

Кох: Трамп ненавидит Зеленского

Появилась одна мысль о причинах трамповской медлительности (в оказании помощи Украине – ред.).

Об этом в своем тг-канале пишет бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Трамп человек нарциссического склада и при этом удивительно злопамятный. Поэтому есть мнение, что он просто ненавидит Зеленского и считает его одним из тех, кто способствовал его к поражению на выборах в 2020 году, поскольку не дал ему собранный украинской прокуратурой кейс на сына Байдена Хантера. Позиция Трампа такова, что в тот момент он не просил у Зеленского ничего сверхъестественного. Только лишь результаты официального расследования. Но Зеленский решил сыграть на Байдена и отказал Трампу. Вот поэтому (будто бы думает Трамп) пусть теперь у Байдена и просит поддержки», – выражает Кох свое мнение.

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Кох: Трамп ненавидит Зеленского
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