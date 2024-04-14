Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Южному Кавказу из Швейцарии в другую страну. Как она рассказала РИА Новости, данную тему российская сторона уже переводит в практическую плоскость.

Уточняется, что вопрос о переносе международного форума, призванного обеспечить предсказуемость ситуации в регионе, а также поддержание диалога непризнанных Абхазии и Южной Осетии с Грузией, связан с потерей Швейцарией доверия как посредника в международных делах.

По её словам, на роль новой площадки для дискуссий претендуют уже ряд государств, причём «некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний».