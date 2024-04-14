Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу |
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Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу

Россия хочет перенести из Швейцарии дискуссии по Южному Кавказу

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Южному Кавказу из Швейцарии в другую страну. Как она рассказала РИА Новости, данную тему российская сторона уже переводит в практическую плоскость.

Уточняется, что вопрос о переносе международного форума, призванного обеспечить предсказуемость ситуации в регионе, а также поддержание диалога непризнанных Абхазии и Южной Осетии с Грузией, связан с потерей Швейцарией доверия как посредника в международных делах.

По её словам, на роль новой площадки для дискуссий претендуют уже ряд государств, причём «некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний».

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