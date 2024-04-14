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Украина уничтожила еще 890 вражеских военнослужащих

Украина уничтожила еще 890 вражеских военнослужащих

Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 апреля, составляют 890 солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 453 650 (+890) человек ликвидировано;

танков – 7174 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 13 765 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 11 552 (+34) ед.;

РСЗО – 1046 (+1) ед.;

средства ПВО – 758 (+2) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34) ед.;

крылатые ракеты – 2089 (+1) ед.;

корабли/катера – 26 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 15 459 (+63) ед.;

специальная техника – 1905 (+12) ед.

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