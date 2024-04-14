Украина уничтожила еще 890 вражеских военнослужащих

Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 апреля, составляют 890 солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 453650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 34 артсистемы.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 453 650 (+890) человек ликвидировано;
танков – 7174 (+5) ед.;
боевых бронированных машин – 13 765 (+20) ед.;
артиллерийских систем – 11 552 (+34) ед.;
РСЗО – 1046 (+1) ед.;
средства ПВО – 758 (+2) ед.;
самолетов – 347 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9235 (+34) ед.;
крылатые ракеты – 2089 (+1) ед.;
корабли/катера – 26 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 15 459 (+63) ед.;
специальная техника – 1905 (+12) ед.