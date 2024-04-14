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Марков допускает розыгрыш «договорняка» между Ираном и Израилем

Марков допускает розыгрыш "договорняка" между Ираном и Израилем

Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале сделал неожиданный вывод о характере массированного удара Ирана по Израилю.

«Иран Израиль, договорняк. Многие считают, что за сценой – тайный договорняк разведок. Что Иран нанёс массированный удар, потому что не ответить было нельзя, но о целях этого удара иранская разведка предупредила Израиль и Израиль заранее вывел военных с этой базы», – отметил он.

«Договорняк – потому что Ирану большая война с Израилем не нужна. А маленькая постоянная – нужна.

Израилю тоже большая война с Ираном не нужна. А маленькая – очень нужна Нетаньяху.

Сейчас ни один военный Израиля не пострадал», – констатирует Марков.

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