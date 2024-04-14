Ауслендер: Главный результат для персов – гигантские очереди за бензином в Иране

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Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем тг-канале прокомментировал итоги иранского удара по Израилю.

«Иранцы запустили все, что у них было – дроны, крылатые ракеты, баллистику. Почти все посбивали на дальних рубежах, до входа в воздушное пространство Израиля. Ни один дрон и ни одна крылатая ракета не долетели, только баллистические. Их тоже сбили, но не все, несколько достигли авиабазы на юге. Куда-то там попали, но, по всей видимости, без особого ущерба. Отличились и летчики и ПВО.

Спасибо американцам и иорданцам, которые помогли справиться с дронами еще над Иорданией и Сирией.

«Хезболла» воздержалась, немного постреляли по северу, мы в ответ хорошенько отбомбились по Ливану, но Бейрут не трогали», – пишет он.

«Главный результат для персов – гигантские очереди за бензином в Иране. Боятся…

Воображаю, какое уныние царит сейчас в иранском генштабе. Столько денег вбухать в свои ракеты, а крохотный Израиль отбился.

Помните, как во “Властелине колец” Гэндальф стоит на горе и, воздев руки, орет: «Это все, что ты можешь, Саруман?»

Главный вывод – можно бомбить Иран. Вопрос – будем ли, остается пока открытым», – отметил эксперт.