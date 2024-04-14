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Китай обеспокоен эскалацией насилия на Ближнем Востоке

Китай обеспокоен эскалацией насилия на Ближнем Востоке

Власти Китая выражают обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке в результате нанесения Ираном ударов по израильским объектам. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Китайская сторона призывает мировое сообщество сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.

«Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией, мы призываем заинтересованные стороны проявлять спокойствие и сдержанность», – подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что произошедшее обострение ситуации – это «побочный эффект от конфликта в секторе Газа». «Самая неотложная задача – эффективно выполнять положения резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, как можно скорее прекратить конфликт в Газе, – уточняется в заявлении. – Китай призывает международное сообщество, в особенности страны, имеющие влияние, сыграть конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности».

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Китай обеспокоен эскалацией насилия на Ближнем Востоке
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Китай обеспокоен эскалацией насилия на Ближнем Востоке

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