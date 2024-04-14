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В России допустили наступление нового ближневосточного кризиса

В России допустили наступление нового ближневосточного кризиса

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал случившуюся в ночь на 14 апреля атаку Ирана на Израиль. Как написал дипломат в своём телеграм-канале, обострение этого конфликта может привести к новому ближневосточному кризису.

В своём посте первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации подчеркнул, что в связи с произошедшей атакой в Совбезе ООН назначено срочное заседание. В то же время в СБ распространено два письма от обеих сторон – участниц конфликта. В одном Тель-Авив сообщает про нарушение Тегераном Устава ООН, а в другом Иран напоминает о своём праве на самооборону.

«В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Всё зависит от следующих шагов вовлечённых сторон или их отсутствия», — заключил Полянский.

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