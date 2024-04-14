Байден отрицает удар Ирана по войскам США

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Атак на американские войска или объекты на Ближнем Востоке во время удара Ирана по Израилю не было зафиксировано, заявил президент США Джо Байден.

«Хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы сохраним бдительность ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей», — сказал он.

По его словам, Израиль при помощи американских военных сбил почти все беспилотники и ракеты, которые в его сторону запустил Иран.

Американский лидер заявил, что по его указанию Соединенные Штаты на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Благодаря этому, а также «исключительному мастерству американских военных», атаку удалось отразить.

Байден осудил действия Ирана и назвал их «дерзким нападением»; по его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Он сообщил, что созывает заседание лидеров — стран G7, чтобы подготовить согласованный дипломатический ответ.