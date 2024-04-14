Иран объявил о завершении нападения на Израиль. Онлайн |
Детали иранского удара по Израилю |
Реализация авиарейсов Баку-Тель-Авив отменена |
«Очнитесь»! Израиль обратился к миру и обвинил Иран в нарушении устава ООН |
Гутерриш выступил с осуждением иранского удара по Израилю |
ЦАХАЛ перехватил 99% иранских целей |
Иранский обстрел слегка повредил израильскую военную базу |
Иран пригрозил Иордании ракетным ударом |
Иран: Это конфликт между Тегераном и Тель-Авивом, США должны сохранять дистанцию |
Главное Мир

Байден отрицает удар Ирана по войскам США

Байден отрицает удар Ирана по войскам США

Атак на американские войска или объекты на Ближнем Востоке во время удара Ирана по Израилю не было зафиксировано, заявил президент США Джо Байден.

«Хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы сохраним бдительность ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей», — сказал он.

По его словам, Израиль при помощи американских военных сбил почти все беспилотники и ракеты, которые в его сторону запустил Иран.

Американский лидер заявил, что по его указанию Соединенные Штаты на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Благодаря этому, а также «исключительному мастерству американских военных», атаку удалось отразить.

Байден осудил действия Ирана и назвал их «дерзким нападением»; по его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Он сообщил, что созывает заседание лидеров — стран G7, чтобы подготовить согласованный дипломатический ответ.

Теги:
Из этой рубрики
Десятки израильтян пострадали при ударе Ирана
Мир

Десятки израильтян пострадали при ударе Ирана

2024/04/14, 08:01
Остин отрицает стремление США к конфронтации с Ираном
Мир

Остин отрицает стремление США к конфронтации с Ираном

2024/04/14, 07:51
СМИ: Удар Ирана нанес Израилю «относительно ограниченный» ущерб
Мир

СМИ: Удар Ирана нанес Израилю «относительно ограниченный» ущерб

2024/04/14, 07:34
Байден отрицает удар Ирана по войскам США
Мир

Байден отрицает удар Ирана по войскам США

2024/04/14, 07:29
СБ ООН обсудит иранский удар по Израилю
Мир

СБ ООН обсудит иранский удар по Израилю

2024/04/14, 07:22
Шольц набросился на Иран с обвинениями
Мир

Шольц набросился на Иран с обвинениями

2024/04/14, 07:21
«Очнитесь»! Израиль обратился к миру и обвинил Иран в нарушении устава ООН
Мир

«Очнитесь»! Израиль обратился к миру и обвинил Иран в нарушении устава ООН

2024/04/14, 07:18
Тегеран: СБ ООН не справился со своими обязательствами
Мир

Тегеран: СБ ООН не справился со своими обязательствами

2024/04/14, 07:17
Израильтяне покидают укрытия
Мир

Израильтяне покидают укрытия

2024/04/14, 07:10