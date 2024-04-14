ЦАХАЛ выступил с экстренным заявлением: Десятки беспилотников направляются в сторону Израиля

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ЦАХАЛ официально подтвердил, что десятки беспилотников направляются в сторону Израиля.

Представитель военных заявил, что дрогам потребуется несколько часов, чтобы долететь до страны. Он предупредил о сбоях в работе GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

Сирены у Израиле будут звучать только в том случае, если дроны войдут в воздушное пространство. Также военные сообщили, что будут работать над тем, чтобы перехватить цели как можно раньше.

«Армия знакома с этой угрозой и знает, как с ней работать», – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Израильские СМИ пишут, что США первыми обнаружили запуск и немедленно уведомили об этом Израиль.