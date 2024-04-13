Нетаньяху выступил с экстренным обращением

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам своей страны на фоне атаки Ирана.

Он заявил, что Израиль готов к нападению со стороны Ирана и ответит на удар. «Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана», — говорится в видеообращении премьера.

«Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Государство Израиль сильно, Армия обороны Израиля сильна, общественность сильна. Мы ценим США за поддержку Израиля, а также благодарны поддержке Великобритании, Франции и многих других стран».

«Я установил четкий принцип — кто бы ни причинил нам вред, мы причиним ему вред. Мы будем защищаться от любой угрозы, и сделаем это спокойно и решительно», — сказал он.