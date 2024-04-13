Стрельба, погибший и раненые в Стамбуле

117 Просмотров

Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестными в районе Бейоглу турецкого города Стамбул, сообщает Haber Global.

Согласно информации, в ходе нападения пострадали 5 человек, двое из них серьезно.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу, где, несмотря на усилия врачей, один из них скончался.

По предварительным данным, преступниками являются 20-22-летние молодые люди, скрывшиеся с места происшествия.

По факту ведется расследование.