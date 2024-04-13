Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана

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Израиль внимательно следит за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, заявил министр обороны Йоав Галант, сообщает ТАСС.

Он пообещал, что в случае атаки будут приняты все необходимые меры для защиты населения. «В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры», — сообщил глава Минобороны.

Он рассказал, что государство нарастило новые возможности на земле и в воздухе. Галант также призвал израильтян следовать указаниям, которые опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).