Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана

Израиль внимательно следит за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, заявил министр обороны Йоав Галант, сообщает ТАСС.
Он пообещал, что в случае атаки будут приняты все необходимые меры для защиты населения. «В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры», — сообщил глава Минобороны.
Он рассказал, что государство нарастило новые возможности на земле и в воздухе. Галант также призвал израильтян следовать указаниям, которые опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).