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Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ

Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ

Министерство внутренних дел Германии запретило бывшему министру финансов Греции Янису Варуфакису участвовать в политической деятельности в ФРГ из-за его высказываний в поддержку Палестины, написал экс-министр в соцсети Х.

Варуфакис отметил, что он не может посещать Германию в политических целях, а также участвовать в онлайн-встречах.

Причиной запрета, по словам экс-министра, стала его речь в поддержку Палестины, с которой он планировал выступить на палестинском конгрессе в Берлине 12 апреля.

Он отметил, что немецкая полиция заблокировала его выступление и опубликовал свою речь на веб-странице.

В своем выступлении Варуфакис подчеркнул, что палестинцы живут в полуоткрытой тюрьме уже почти 80 лет, выживая на минимальном количестве еды и воды, не имея связи с внешним миром и периодически подвергаясь бомбардировкам.

Он подчеркнул, что у палестинцев не осталось даже дерева, чтобы укрыться в его тени и попробовать его плоды на ограниченной территории, на которой они живут.

Варуфакис заявил, что осуждает геноцид и военные преступления независимо от того, кто их совершает.

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