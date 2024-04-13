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США перебрасывают в ближневосточный регион дополнительные силы

США перебрасывают в ближневосточный регион дополнительные силы

В свете угрозы атаки Ирана на Израиль США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает DW.

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск», – заявил представитель Пентагона.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал, что Соединенные Штаты скорректировали свое военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с заявлениями Тегерана о готовности ответить на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. «Не могу вдаваться в детали того, как это выглядит. Надеюсь, вы понимаете, почему мы не хотим об этом говорить», – заявил представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов.

Агентство Bloomberg указывает, что в свете региональной ситуации США готовятся к оборонительным действиям, с чем и связана переброска дополнительных военных сил и средств. При этом, как указывается, Вашингтон намерен активизировать «дипломатические усилия по обузданию военных действий».

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