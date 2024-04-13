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В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала

В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала

Согласно плану подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В заседании под руководством заместителя министра обороны – командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева приняли участие начальники управлений, отделов и подразделений Сухопутных войск. К работе заседания посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений, соединений, их заместители и командиры батальонов.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседании были заслушаны доклады командиров об организации служебно-боевой деятельности в подчиненных воинских частях в течение первого квартала 2024 года, проделанной в этом направлении работе и выполненных задачах, было широко проанализировано состояние службы войск, материально-технического обеспечения и воинской дисциплины.

До сведения участников были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о совершенствовании организации службы войск.

В заключение были отмечены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам первого квартала.

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В Сухопутных войсках состоялось заседание по итогам первого квартала

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