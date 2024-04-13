Иран наносит удары по Израилю. Хроника |
Нетаньяху выступил с экстренным обращением |
Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом |
По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
Главное Экономика

Лондонская биржа металлов предупредила о возможных проблемах на рынке

Лондонская биржа металлов предупредила о возможных проблемах на рынке

Лондонская биржа металлов предупредила о неопределенности из-за санкций против российской продукции могут привести к неопределенности на рынке, поскольку участники, не зарегистрированные в Британии, смогут продолжить операции с ней, сообщает РБК.

Биржа металлов (London Metal Exchange, LME) заявила, что ее члены будут обязаны соблюдать новые санкции США и Великобритании, и биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под рестрикции металлы, произведенные 13 апреля 2024 года или позже. Однако ограничения могут вызвать неопределенность на рынке, подчеркивает LME.

«LME признает, что следствием измененного пакета санкций может стать возникновение некоторой неопределенности на рынке, что может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры. Таким образом, вполне возможно, что может потребоваться относительно большой запас соответствующего металла, которым смогут оперировать клиенты, не зарегистрированные в Великобритании», — говорится в публикации биржи.

Биржа обращает внимание, что на российский первичный алюминий в системе ее складов приходилось более 91%. «Это указывает на то, что достаточно значительная часть рынка по-прежнему готова принимать поставки российского алюминия», — заключила LME.

Теги:
Из этой рубрики
Лондонская биржа металлов предупредила о возможных проблемах на рынке
Экономика

Лондонская биржа металлов предупредила о возможных проблемах на рынке

2024/04/13, 21:52
Россия наладила поставки в Китай свинины
Экономика

Россия наладила поставки в Китай свинины

2024/04/13, 21:40
Кристалина Георгиева осталась на посту главы МВФ
Экономика

Кристалина Георгиева осталась на посту главы МВФ

2024/04/13, 18:48
Растет объем азербайджанских инвестиций в Великобританию
Экономика

Растет объем азербайджанских инвестиций в Великобританию

2024/04/13, 18:10
Швейцария сократила инвестиции в экономику Азербайджана в 3 раза
Экономика

Швейцария сократила инвестиции в экономику Азербайджана в 3 раза

2024/04/13, 16:33
Денежные переводы из Азербайджана в США сократились более чем в 2 раза
Экономика

Денежные переводы из Азербайджана в США сократились более чем в 2 раза

2024/04/13, 12:32
Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику
Экономика

Банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику

2024/04/12, 09:07
ВБ дал новый прогноз по экономическому росту в Азербайджане
Экономика

ВБ дал новый прогноз по экономическому росту в Азербайджане

2024/04/11, 16:13
Всплеск ИИ позволил Тайваню резко нарастить свой экспорт
Экономика

Всплеск ИИ позволил Тайваню резко нарастить свой экспорт

2024/04/11, 15:58