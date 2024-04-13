Лондонская биржа металлов предупредила о возможных проблемах на рынке

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Лондонская биржа металлов предупредила о неопределенности из-за санкций против российской продукции могут привести к неопределенности на рынке, поскольку участники, не зарегистрированные в Британии, смогут продолжить операции с ней, сообщает РБК.

Биржа металлов (London Metal Exchange, LME) заявила, что ее члены будут обязаны соблюдать новые санкции США и Великобритании, и биржа приостанавливает действие гарантий на попавшие под рестрикции металлы, произведенные 13 апреля 2024 года или позже. Однако ограничения могут вызвать неопределенность на рынке, подчеркивает LME.

«LME признает, что следствием измененного пакета санкций может стать возникновение некоторой неопределенности на рынке, что может привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры. Таким образом, вполне возможно, что может потребоваться относительно большой запас соответствующего металла, которым смогут оперировать клиенты, не зарегистрированные в Великобритании», — говорится в публикации биржи.

Биржа обращает внимание, что на российский первичный алюминий в системе ее складов приходилось более 91%. «Это указывает на то, что достаточно значительная часть рынка по-прежнему готова принимать поставки российского алюминия», — заключила LME.