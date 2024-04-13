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Посольство США поддерживает соблюдение и уважение прав азербайджанцев из Армении

Посольство США поддерживает соблюдение и уважение прав азербайджанцев из Армении

Соединенные Штаты Америки поддерживают соблюдение прав всех в регионе Южного Кавказа, в том числе и азербайджанцев, покинувших Армению, сообщает агентство Report со ссылкой на посольство США в Баку.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, готова ли американская сторона оказать поддержку азербайджанцам, желающим вернуться в Армению, откуда они были изгнаны 30 лет назад.

«Соединенные Штаты поддерживают создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех, независимо от их этнической принадлежности или страны происхождения», – заявили в дипмиссии.

Кроме того, посольство отметило, что единственный путь к устойчивому миру, который отвечает интересам всех, – это сесть за стол переговоров.

Отметим, что недавно посол США в Армении Кристина Квин заявила, что США поддерживают право на безопасное возвращение армян, уехавших из Карабахского региона Азербайджана.

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Посольство США поддерживает соблюдение и уважение прав азербайджанцев из Армении
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Посольство США поддерживает соблюдение и уважение прав азербайджанцев из Армении

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