На Западном берегу реки Иордан произошло столкновение израильских поселенцев с палестинцами

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе, сообщает ТАСС.

«В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», – говорится в заявлении.

В израильской армии также сообщили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.

Отметим, что сегодня группа еврейских поселенцев напала на палестинскую деревню Эль-Мугайр на Западном берегу реки Иордан.

В результате нападения убит по меньшей мере один человек, около 25 получили ранения. Несколько зданий и автомобилей были сожжены.

Как сообщает Times of Israel, поселенцы искали 14-летнего израильского подростка Бенджамина Ахимейра, пропавшего в пятницу во время выпаса овец. В субботу его нашли мертвым. По данным ЦАХАЛ, житель Иерусалима был убит в результате теракта.

Подобные нападения, отмечает Euronews, происходили и ранее, и США уже вводили санкции против причастных к актам насилия. Несмотря на напряженность в отношениях с Израилем, американский президент заявил, что США продолжат поддерживать и защищать его.