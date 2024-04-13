Минобороны Ирана сделало экстренное заявление |
Иран наносит удары по Израилю. Хроника |
Нетаньяху выступил с экстренным обращением |
Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом |
По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
Главное Мир

На Западном берегу реки Иордан произошло столкновение израильских поселенцев с палестинцами

На Западном берегу реки Иордан произошло столкновение израильских поселенцев с палестинцами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе, сообщает ТАСС.

«В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля», – говорится в заявлении.

В израильской армии также сообщили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.

Отметим, что сегодня группа еврейских поселенцев напала на палестинскую деревню Эль-Мугайр на Западном берегу реки Иордан.

В результате нападения убит по меньшей мере один человек, около 25 получили ранения. Несколько зданий и автомобилей были сожжены.

Как сообщает Times of Israel, поселенцы искали 14-летнего израильского подростка Бенджамина Ахимейра, пропавшего в пятницу во время выпаса овец. В субботу его нашли мертвым. По данным ЦАХАЛ, житель Иерусалима был убит в результате теракта.

Подобные нападения, отмечает Euronews, происходили и ранее, и США уже вводили санкции против причастных к актам насилия. Несмотря на напряженность в отношениях с Израилем, американский президент заявил, что США продолжат поддерживать и защищать его.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны Ирана сделало экстренное заявление
Мир

Минобороны Ирана сделало экстренное заявление

2024/04/14, 00:05
Нетаньяху выступил с экстренным обращением
Мир

Нетаньяху выступил с экстренным обращением

2024/04/13, 23:55
Стрельба, погибший и раненые в Стамбуле 
Мир

Стрельба, погибший и раненые в Стамбуле 

2024/04/13, 23:44
Иран закрыл воздушное пространство
Мир

Иран закрыл воздушное пространство

2024/04/13, 23:32
Иранские хакеры массово отключают свет на израильской территории
Мир

Иранские хакеры массово отключают свет на израильской территории

2024/04/13, 23:28
Иордания закрывает свое воздушное пространство
Мир

Иордания закрывает свое воздушное пространство

2024/04/13, 23:21
Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана
Мир

Галант: Израиль следит за «планируемой атакой» Ирана

2024/04/13, 23:15
Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ
Мир

Экс-министру финансов Греции запрещено участвовать в политической деятельности в ФРГ

2024/04/13, 23:00
В Израиле отменяют занятия в образовательных учреждениях
Мир

В Израиле отменяют занятия в образовательных учреждениях

2024/04/13, 22:59