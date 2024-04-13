По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Мир

Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна

Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна

Глава МИД Израиль Исраэль Кац призвал мировое сообщество ввести санкции против Ирана в ответ на захват связанного с Израилем судна, сообщает в субботу Jerusalem Post.

«Режим аятоллы Хаменеи поддерживает преступления ХАМАС. А теперь этот режим еще и проводит пиратские операции в нарушение международных законов», – заявил он.

Как подчеркнул министр, «призываю ЕС и весь свободный мир немедленно признать КСИР террористической группировкой и ввести санкции против Ирана».

Напомним, что ранее в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что взяли под контроль судно, которое, по его данным, связано с Израилем. Агентство Mehr уточняет, что операция прошла «в районе Персидского залива в субботу».

СМИ стало известно, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, который шел под флагом Португалии. Предполагается, что судно имеет отношение к базирующейся в Лондоне компании, принадлежащей бизнесмену из Израиля.

Между тем, как передает агентство EFE, власти Португалии запросили у Ирана дополнительную информацию по поводу задержанного КСИР судна.

Теги:
Из этой рубрики
Какао может возрасти в цене
Мир

Какао может возрасти в цене

2024/04/13, 20:48
Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна
Мир

Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна

2024/04/13, 20:36
В Конго боевики расстреляли мирных жителей
Мир

В Конго боевики расстреляли мирных жителей

2024/04/13, 20:22
На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву
Мир

На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву

2024/04/13, 20:10
Спор между МИД Кыргызстана и МВД России
Мир

Спор между МИД Кыргызстана и МВД России

2024/04/13, 19:52
В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера
Мир

В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

2024/04/13, 19:40
Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии
Мир

Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии

2024/04/13, 19:27
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Мир

Помощник госсекретаря США отправится в Китай

2024/04/13, 19:14
В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией
Мир

В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией

2024/04/13, 19:00