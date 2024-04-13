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В Конго боевики расстреляли мирных жителей

В Конго боевики расстреляли мирных жителей

Предположительно исламистские повстанцы убили по меньшей мере 10 мирных жителей в результате нападения в пятницу недалеко от города Бени на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти и источник в ООН.

Нападавшие открыли огонь по людям, работающим на полях в коммуне Мулекера за пределами Бени, сообщил мэр Мулекера Нгонго Майанга.

По его словам, на данный момент собраны тела семи человек, в том числе трех женщин, и еще пять жертв находятся в других местах.

«Конечно, есть и другие тела, которые мы найдем по мере продолжения поисков», – отметил он, обвинив повстанческую группировку «Альянс демократических сил» (АДС).

Источник в миротворческой миссии ООН в восточном Конго сообщил, что погибли 10 человек.

АДС происходит из соседней Уганды. Сейчас группировка базируется в восточной части Конго, присягнула на верность «Исламскому государству» и совершает частые нападения, еще больше дестабилизируя регион, где действует множество боевых групп.

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