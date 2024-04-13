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На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву

На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины, написала газета The Hill со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партиях.

По ее информации, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) готов официально вынести этот вопрос на рассмотрение законодателей. Как сообщили источники, инициатива о выделении финансирования в помощь иностранным союзникам, в том числе Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, может быть представлена на следующей неделе. «Я знаю, что спикер намерен сделать что-то по Украине на следующей неделе», – заявил изданию член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

Смит убежден, что единственным вариантом продолжения оказания помощи Киеву будет поддержка нижней палатой ранее одобренного Сенатом законопроекта. «Единственный путь, чтобы добиться помощи Украине, это принятие Палатой [представителей Конгресса США] сенатского законопроекта. Могут быть и другие варианты, но необходимо провести голосование по законопроекту Сената, чтобы Украина получила поддержку», – сказал он.

The Hill отмечает, что решение вопроса помощи Украине в любом случае будет рискованным для Джонсона, который может лишиться должности из-за недовольства некоторых однопартийцев. «Он пытается вдеть нитку в иголку, но это невозможно. Фракция слишком разделена, – рассказал изданию конгрессмен-республиканец. – Нужно выбрать путь и реализовать его. Он честно и искренне пытается поступить правильно».

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