По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Мир

В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

Завершилась эвакуация из зависших в воздухе кабин фуникулера в районе Коньяалты в турецкой Анталье, где в пятницу, 12 апреля, произошла авария.

В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталье погиб один, пострадали 7 человек, в том числе двое детей.

Часть опоры фуникулера на территории канатного подъемника Тюнектепе оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на скалистый участок.

Спасательные работы проводились в координации с Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Были задействованы персонал в 500 человек, а также 7 вертолетов, 87 единиц техники.

Спасательные работы продолжились 22,5 часов, после чего удалось эвакуировать все 24 кабины.

Команды AFAD прекратят спасательные работы после проверки всех кабин с помощью дрона.

Теги:
Из этой рубрики
Какао может возрасти в цене
Мир

Какао может возрасти в цене

2024/04/13, 20:48
Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна
Мир

Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна

2024/04/13, 20:36
В Конго боевики расстреляли мирных жителей
Мир

В Конго боевики расстреляли мирных жителей

2024/04/13, 20:22
На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву
Мир

На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву

2024/04/13, 20:10
Спор между МИД Кыргызстана и МВД России
Мир

Спор между МИД Кыргызстана и МВД России

2024/04/13, 19:52
В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера
Мир

В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

2024/04/13, 19:40
Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии
Мир

Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии

2024/04/13, 19:27
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Мир

Помощник госсекретаря США отправится в Китай

2024/04/13, 19:14
В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией
Мир

В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией

2024/04/13, 19:00