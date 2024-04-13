В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

Завершилась эвакуация из зависших в воздухе кабин фуникулера в районе Коньяалты в турецкой Анталье, где в пятницу, 12 апреля, произошла авария.
В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталье погиб один, пострадали 7 человек, в том числе двое детей.
Часть опоры фуникулера на территории канатного подъемника Тюнектепе оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на скалистый участок.
Спасательные работы проводились в координации с Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Были задействованы персонал в 500 человек, а также 7 вертолетов, 87 единиц техники.
Спасательные работы продолжились 22,5 часов, после чего удалось эвакуировать все 24 кабины.
Команды AFAD прекратят спасательные работы после проверки всех кабин с помощью дрона.