В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

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Завершилась эвакуация из зависших в воздухе кабин фуникулера в районе Коньяалты в турецкой Анталье, где в пятницу, 12 апреля, произошла авария.

В результате аварии с фуникулером в районе Коньяалты в турецкой Анталье погиб один, пострадали 7 человек, в том числе двое детей.

Часть опоры фуникулера на территории канатного подъемника Тюнектепе оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали на скалистый участок.

Спасательные работы проводились в координации с Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Были задействованы персонал в 500 человек, а также 7 вертолетов, 87 единиц техники.

Спасательные работы продолжились 22,5 часов, после чего удалось эвакуировать все 24 кабины.

Команды AFAD прекратят спасательные работы после проверки всех кабин с помощью дрона.