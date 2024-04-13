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Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии

Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии

Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу, соединяющем финское озеро Сайма с Выборгским заливом, для прогулочных судов, сообщила российская Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале.

Кроме того, она на неопределенный срок закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией.

В ведомстве указывают, что Хельсинки продлевает также с 15 апреля закрытие всех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) «до особого распоряжения».

МВД Финляндии объяснило бессрочное закрытие границы «риском инструментальной иммиграции». Глава МВД страны Мари Рантанен заявила ранее, что «инструментальная иммиграция – это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления». Постепенное закрытие КПП финской стороной началось в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть погранпереходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продлевали их.

Решение о закрытии границы в Хельсинки связывали с наплывом просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и Африки, в организованном подвозе которых Финляндия обвинила российскую сторону.

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