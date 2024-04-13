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Главное Экономика

Растет объем азербайджанских инвестиций в Великобританию

Растет объем азербайджанских инвестиций в Великобританию

В 2023 году Азербайджан инвестировал в экономику Великобритании 156,8 миллиона долларов США, сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Великобритании в общем объеме инвестиций снизилась с 5,9% до 5%.

В прошлом году Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 1 млрд 857,1 млн долларов США, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

За год доля инвестиций Великобритании в экономику Азербайджана в общих инвестициях практически не изменилась – составила 27,9% с 28% годом ранее.

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