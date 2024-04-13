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Об опасениях Брюсселя в связи с Грузией

Об опасениях Брюсселя в связи с Грузией

Влиятельное американское издание Politico опубликовало статью под названием «Брюссель опасается, что заявка Грузии на вступление в ЕС будет саботирована ее собственным правительством», в которой говорится, что Европейская комиссия призвала правительство Грузии отозвать законопроект об иноагентах. В статье подчеркивается, что из-за скандального законопроекта, схожего с российским, в Тбилиси активизировалось протестное движение.

Также в статье упоминается гомофобный законопроект, одобренный на прошлой неделе правящей партией «Грузинская мечта».

Politico называет оба эти законопроекта «репрессивными» и отмечает, что они противоречат евроинтеграции.

«Репрессивные законопроекты, которые, по мнению Брюсселя, противоречат предполагаемому курсу страны на вступление в ЕС, вызывают множество вопросов о намерениях правящей партии. За последнюю неделю тысячи людей вышли на демонстрацию на проспекте Руставели перед зданием парламента страны», — пишется в статье.

По сообщению Politico, Грузия отстает от других кандидатов на вступление в ЕС — Украины и Молдовы — и в Брюсселе растут опасения, что «Грузинская мечта» не просто тянет с проведением ключевых реформ, но и стремится активно сорвать весь процесс.

По утверждению издания, представитель Еврокомиссии сообщил им, что повторное инициирование правящей партией законопроекта об иноагентах вызывает серьезную тревогу: «Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов. Среди них — обеспечение свободы собраний и выражения мнений, а также — консультации и взаимодействие с гражданским обществом, чтобы позволить им принимать значимое участие в законодательных и политических процессах, и обеспечить им свободу действий».

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