Израиль нанес удары по целям «Хезболлах» в четырех районах Ливана

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Израильские истребители нанесли серию ударов по некоторым военным целям шиитского движения «Хезболлах» в четырех районах на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по ряду целей, принадлежащих террористической организации «Хезболлах», в четырех различных районах Южного Ливана. Были нанесены удары по военным объектам в районах Хулы и Бейт-Лифа, а также по двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе», – говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что ранее в северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги в связи с подозрением на проникновение в воздушное пространство вражеского летательного аппарата. В армии отметили, что в результате инцидента сообщений о пострадавших не поступало, обстоятельства происшествия изучаются.