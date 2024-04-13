По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Мир

Канатную дорогу в Анталье обслуживала несертифицированная турецкими властями компания 

Канатную дорогу в Анталье обслуживала несертифицированная турецкими властями компания 

Компания, проводившая техобслуживание канатной дороги в турецкой Анталье, где накануне произошла авария, не проходила сертификацию в Министерстве промышленности и технологий страны, говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В центре опровергли распространенные в социальных сетях сообщения о том, что данная компания якобы была одобрена министерством.

«Компания не одобрена и не сертифицирована Министерством промышленности и технологий для техобслуживания канатной дороги», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в результате обрушения опоры канатной дороги в Анталье одна из кабин упала на скалистый склон. Находившиеся в ней 8 человек выпали, один скончался на месте.

Согласно последним данным, спасателям удалось эвакуировать 137 из 184 застрявших на канатной дороге.

Теги:
Из этой рубрики
Какао может возрасти в цене
Мир

Какао может возрасти в цене

2024/04/13, 20:48
Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна
Мир

Израиль призывает к санкциям в отношении Ирана за захват судна

2024/04/13, 20:36
В Конго боевики расстреляли мирных жителей
Мир

В Конго боевики расстреляли мирных жителей

2024/04/13, 20:22
На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву
Мир

На следующей неделе конгрессмены США могут начать рассмотрение помощи Киеву

2024/04/13, 20:10
Спор между МИД Кыргызстана и МВД России
Мир

Спор между МИД Кыргызстана и МВД России

2024/04/13, 19:52
В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера
Мир

В Анталье завершили эвакуацию людей с фуникулера

2024/04/13, 19:40
Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии
Мир

Новые ограничения на границе с Россией со стороны Финляндии

2024/04/13, 19:27
Помощник госсекретаря США отправится в Китай
Мир

Помощник госсекретаря США отправится в Китай

2024/04/13, 19:14
В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией
Мир

В Палермо начался беспрецедентный судебный процесс над мафией

2024/04/13, 19:00