Канатную дорогу в Анталье обслуживала несертифицированная турецкими властями компания

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Компания, проводившая техобслуживание канатной дороги в турецкой Анталье, где накануне произошла авария, не проходила сертификацию в Министерстве промышленности и технологий страны, говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

В центре опровергли распространенные в социальных сетях сообщения о том, что данная компания якобы была одобрена министерством.

«Компания не одобрена и не сертифицирована Министерством промышленности и технологий для техобслуживания канатной дороги», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в результате обрушения опоры канатной дороги в Анталье одна из кабин упала на скалистый склон. Находившиеся в ней 8 человек выпали, один скончался на месте.

Согласно последним данным, спасателям удалось эвакуировать 137 из 184 застрявших на канатной дороге.