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Реакторы Запорожской АЭС в Украине переведены россиянами в режим «холодной остановки»

Реакторы Запорожской АЭС в Украине переведены россиянами в режим «холодной остановки»

Последний из шести энергоблоков оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине был переведен в режим «холодной остановки». Об этом заявило назначенное РФ «руководство» АЭС. Состояние «холодной остановки» означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды.

В ходе остановки последнего реактора «нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», а радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения «не изменился и находится в пределах природных значений», заявила подконтрольная России «администрация» станции.

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