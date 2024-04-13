Израиль призвал ЕС признать КСИР террористической организацией

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе. Кац призвал также Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) «террористической организацией».

«Преступный иранский режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране – члену ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю», – написал Кац в «X».

Глава МИД Израиля также призвал Евросоюз «немедленно признать КСИР террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана».