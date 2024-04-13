Как армянские академики жаловались Горбачеву на Фариду Мамедову

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В 1986 году издательство «Элм» опубликовало книгу Фариды Мамедовой «Политическая история и историческая география Кавказской Албании». Книга вызвала взрыв совсем не научного негодования в армянской научной среде.

Армянская историческая традиция допускает факт существования в раннюю античность албанского государства, южными границами которого был Аракс и северными – Кавказские горы. Но основываясь на сообщении Страбона о том, что первый царь Армении Арташес I в середине II века до н.э. оккупировал южную часть Албании до Куры (междуречье Аракса и Куры), армянские историки утверждают, что после этого междуречье, которое включало области «Арцах» и Утик (примерно соответствуют Карабахскому региону АР), вошли в состав армянского царства «Большая Армения» («Великая Армения» в русскоязычной литературе).

Мы не будем вдаваться в детальный разбор этой версии. Скажу только, что, когда Сасанидский Иран и Рим поделили между собой «Большую Армению» (387 г.), междуречье было возвращено в состав Кавказской Албании.

Но армянские историки считают, что временное вхождение междуречья, всегда имевшего многонациональный состав (об этом также свидетельствует Страбон), в состав армянского царства, обусловило скорое превращение его населения в исключительно армянское. По их мнению, население «Арцаха» и Утика уже в античность было исключительно армянским.

А вот это утверждение армянских историков заслуживает комментария. Уже сам факт возвращения «Арцаха» и Утика в состав Албании красноречиво говорит о том, что его население не могло быть преимущественно армянским. Скорее, наоборот. Формальное пребывание этих областей в составе «Большой Армении», вероятно, добавило армянского этнического элемента в его состав, но здесь продолжают проживать утии (удины) и гаргары. Последних так много, что для них албанский монах Бениамин, вероятно, при помощи Месропа Маштоца, создал алфавит из 52 букв. Армянская традиция утверждает, что Месроп, кроме армянского, создал алфавиты для албанского (гаргарейского) и грузинского языков. Но Месроп не знал этих языков, а потому ему помогали местные помощники, которые и явились действительными создателями национальных алфавитов, которым Месроп, вероятно, помог в графическом изображении букв.

Но эти и многие другие очевидные факты не является серьезным аргументом для последователей армянской традиции, и они продолжают утверждать об исключительно армянском составе населения в «Арцахе» и Утике. И это не странно, ведь признание непреложного факта о мультинациональном составе упомянутых областей рушит принятый ими нарратив об «историческом праве армянского народа на Нагорный Карабах», которым обосновывались и претензии Армении на исторические территории Азербайджана.

Это, в частности, пыталась опровергнуть Ф.Мамедова в своей книге, на основе которой она защитила свою диссертацию на соискание научной степени доктора исторических наук (1987 г.). Но до этого Фариде ханум пришлось пережить немало. Её вопрос рассматривался на уровне ЦК КПСС.

Как же на это ответили армянские историки? Весьма оригинально. Они решили не ограничиваться научной дискуссией на страницах академических изданий, а ударить побольнее и, как им казалось, наверняка. Они написали многостраничное заявление (они назвали его «Отзыв на диссертацию Ф.Мамедовой «Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н.э. – VIII в. н.э.), представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук) в ЦК КПСС на имя генерального секретаря М.Горбачева, а также в Президиум Верховного совета СССР. Они посчитали, что эти политический и государственный органы одновременно являются и верховными научными инстанциями, призванными разрешать академические споры между учеными. Вероятно, они не забыли, как другой генеральный секретарь И.В.Сталин лично принимал академика С.Т.Еремяна и поддерживал его в около научных (гипотетических) изысканиях о бескрайней древности армянского народа.

«Многоуважаемый Михаил Сергеевич!» – писали армянские академики, – «Обращаемся к Вам по волнующему нас вопросу, который вызывает законное возмущение всей научной общественности Армении и всех честных людей, интересующихся историей Закавказья и озабоченных вопросами укрепления интернациональных связей между народами нашей страны». Подписавшие жалобу академик АН Арм.ССР Б.Н.Аракелян, академик Арм.ССР Г.Х.Саркисян, чл.-корр. АН Арм.ССР С.С.Аревшатян) посчитали возможным возмутиться сразу за всех честных людей и намекнуть на то, что Ф.Мамедова ослабляет, по их мнению, дружбу между народами СССР.

Они не стеснялись в характеристиках, называя Ф.Мамедову «дилетантом», «фальсификатором», «лицемером», и в заключении недвусмысленно обвинили Ф.Мамедову в разжигании межнациональной розни, таким образом переведя сугубо научный вопрос в политическую плоскость. Они понимали, что значит подобное обвинение в советской политической системе.

В ЦК КПСС не стали ввязываться и переслали обращение в Институт истории СССР АН СССР.

«Глубокоуважаемым товарищам» вместо М.С.Горбачева ответил зам. директора института доктор исторических наук А.Н.Сахаров, хотя он был специалистом по истории дипломатии, внешней политики, идеологии и культуры Древней Руси. Таким высоким армянским подписантам мог бы ответить и востоковед А.Н.Новосельцев, который через год стал директором Института истории СССР. И хотя он признавал, что до 387 г. «Арцах» и Утик входили в состав армянского царства, тем не менее весьма скептически относился к армянской исторической традиции, которая, как говорилось выше, утверждает об исключительно армянском составе населения упомянутых областей. Он писал, что по такой сложной проблеме, как этническая граница армян и народностей, и племен, соседствовавших с ними на северо-востоке, в пределах территории современной Азербайджанской ССР (точнее, её юго-западной части – это, в частности, Нагорный Карабах), «источников для античной поры столь мало, что вряд ли можно надеяться на окончательное решение данного вопроса».

Но А.Н.Сахаров принял позицию армянских академиков и раскритиковал исследование Ф.Мамедовой. Не странно. Ведь армянские коллеги весьма недвусмысленно обвиняли Фариду Мамедову в разжигании межнациональной розни.

Армянские ученые написали заявление и в ВАК (Всесоюзную аттестационную комиссию), которая на основании отзывов и рецензий занималась присуждением ученых степеней, требуя отказать в присуждении ученой степени Ф.Мамедовой. Об этом же они просили лично генерального секретаря Горбачева. Работа Ф.Мамедовой «должна быть решительно осуждена как порочный труд как в научном, так и в политическом отношении. Просим Вашего вмешательства. Защита назначена на 15 апреля 1987 года», – услужливо подсказали академики АН Арм.ССР.

Правда, Горбачев предпочел не реагировать на кляузу, а в ВАКе решили по-своему, и Ф.Мамедова стала доктором исторических наук.

Эльдар Гинесли