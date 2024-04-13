Израиль нанес удар по ооновской школе, где находится приют для беженцев

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Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере Нусейрат подверглось обстрелу израильской артиллерией. Об этом сообщило агентство WAFA.

По его информации, по школе, которая служит приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц из северных районов сектора Газа, дважды наносились удары из артиллерийских орудий. Поступили сведения о раненых среди беженцев, но машины скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца не могут проехать к лагерю, чтобы забрать пострадавших в госпиталь.

Нусейрат, который находится в центральной части палестинского анклава, третьи сутки подвергается бомбардировкам и артобстрелам. Ожесточенные боестолкновения происходят сейчас в районе местной электростанции. К операции подключились вертолеты израильских ВВС, которые атакуют огневые точки боевиков движения ХАМАС.

По данным генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, с октября 2023 года не менее 376 укрывавшихся в школах агентства перемещенных лиц погибли, 1 365 получили ранения. По всему сектору Газа на 149 объектах ооновского агентства укрываются 690 тыс. внутренне перемещенных лиц.

БАПОР было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии.