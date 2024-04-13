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Джейхун Байрамов встретился с кандидатом на пост гендиректора ЮНЕСКО Халидом Эль-Энани

Джейхун Байрамов встретился с кандидатом на пост гендиректора ЮНЕСКО Халидом Эль-Энани

13 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял кандидата от Египта Халида Эль-Энани на должность генерального директора организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как сообщили в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, позиции Азербайджана, инициативам, выдвинутым Азербайджаном, а также по региональным вопросам.

Министр пожелал Халиду Эль-Энани успехов в избирательной кампании.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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