Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

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В Грузии разгорается скандал. Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев подал в суд иск против ведущего передачи «Гражданское общество» телекомпании «Объектив» Николоза Мжаванадзе. Последний в одной из своих передач, где обсуждался вопрос памятника Нариману Нариманову, назвал Али Бабаева «ренегатом»: «Именно Али Бабаев был одним из «ренегатов» настоявших на восстановлении памятника Нариману Нариманову». Слово «ренегат» означает (позднелат. Renegatus <лат. Renega отвергаю) человека, предавшего свою веру и перешедшего на сторону врага: предателя. Об этом Minval.az сообщили представители азербайджанской диаспоры Грузии.

В четверг состоялось судебное заседание по иску. Отметим, что Бабаев ранее просил о восстановлении дома-музея Наримана Нариманова, разрушенного в предыдущие годы, поскольку указанный памятник культурного наследия имел важное значение как для грузинского, так и для азербайджанского населения, в силу того, что что Нариман Нариманов – известный азербайджанский писатель, видный общественный и политический деятель, родившийся в Грузии.

Однако журналист Мжанавадзе назвал действия нашего соотечественника предательством и счел, что он слишком многого хочет. Кроме того, в других своих передачах Мжаванадзе выражал свое мнение на языке ненависти, что еще больше способствует разжиганию споров, связанных с установкой памятника Нариману Нариманову, существующих среди населения Марнеули.

Помимо вышеупомянутой передачи, 01 августа 2020 года Николоз Мжаванадзе на своей странице в социальной сети нелицеприятно высказался об Али Бабаеве, чем оскорбил личное достоинство председателя конгресса и унизил его в глазах общественности. А поскольку Мжаванадзе является журналистом и обладает способностью в определенной степени влиять на общественное мнение, он использует это для распространения своего личного отношения к обществу, которое, к сожалению, выходит далеко за рамки свободы слова и превращается в личные оскорбления.

На основании этого защита Бабаева попросила суд обязать Николоза Мжаванадзе опровергнуть ошибочно разглашенную информацию о реставрации памятника Нариману Нариманову, а также принести через СМИ извинения за оскорбление чести и достоинства Бабаева в его программе и в социальных сетях.

Отметим, что деятельность Али Бабаева служит углублению и развитию дружественных отношений между азербайджанским и грузинским народами. Основная цель его деятельности – достойная интеграция проживающего в Грузии азербайджанского народа в грузинское общество, защита его традиций, «религии, культуры, права на жизнь и нормальную жизнь, конечно же, параллельно с уважением к Грузии». Требуя восстановить дом-музей Наримана Нариманова, Бабаев защищал общее культурное наследие, принадлежащее обоим народам вместе взятым, и ни одно его слово не имело ничего общего с предательскими действиями.

Эта вся информация на данный момент. Мы проинформируем читателей о развитии ситуации.

Рамелла Ибрагимхалилова