По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Общество

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

В Грузии разгорается скандал. Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев подал в суд иск против ведущего передачи «Гражданское общество» телекомпании «Объектив» Николоза Мжаванадзе. Последний в одной из своих передач, где обсуждался вопрос памятника Нариману Нариманову, назвал Али Бабаева «ренегатом»: «Именно Али Бабаев был одним из «ренегатов» настоявших на восстановлении памятника Нариману Нариманову». Слово «ренегат» означает (позднелат. Renegatus <лат. Renega отвергаю) человека, предавшего свою веру и перешедшего на сторону врага: предателя. Об этом Minval.az сообщили представители азербайджанской диаспоры Грузии. 

В четверг состоялось судебное заседание по иску. Отметим, что Бабаев ранее просил о восстановлении дома-музея Наримана Нариманова, разрушенного в предыдущие годы, поскольку указанный памятник культурного наследия имел важное значение как для грузинского, так и для азербайджанского населения, в силу того, что что Нариман Нариманов – известный азербайджанский писатель, видный общественный и политический деятель, родившийся в Грузии.

Однако журналист Мжанавадзе назвал действия нашего соотечественника предательством и счел, что он слишком многого хочет. Кроме того, в других своих передачах Мжаванадзе выражал свое мнение на языке ненависти, что еще больше способствует разжиганию споров, связанных с установкой памятника Нариману Нариманову, существующих среди населения Марнеули.

Помимо вышеупомянутой передачи, 01 августа 2020 года Николоз Мжаванадзе на своей странице в социальной сети нелицеприятно высказался об Али Бабаеве, чем оскорбил личное достоинство председателя конгресса и унизил его в глазах общественности. А  поскольку Мжаванадзе является журналистом и обладает способностью в определенной степени влиять на общественное мнение, он использует это для распространения своего личного отношения к обществу, которое, к сожалению, выходит далеко за рамки свободы слова и превращается в личные оскорбления.

На основании этого защита Бабаева попросила суд обязать Николоза Мжаванадзе опровергнуть ошибочно разглашенную информацию о реставрации памятника Нариману Нариманову, а также принести через СМИ извинения за оскорбление чести и достоинства Бабаева в его программе и в социальных сетях.

Отметим, что деятельность  Али Бабаева служит углублению и развитию дружественных отношений между азербайджанским и грузинским народами. Основная цель его деятельности – достойная интеграция проживающего в Грузии азербайджанского народа в грузинское общество, защита его традиций, «религии, культуры, права на жизнь и нормальную жизнь, конечно же, параллельно с уважением к Грузии». Требуя восстановить дом-музей Наримана Нариманова, Бабаев защищал общее культурное наследие, принадлежащее обоим народам вместе взятым, и ни одно его слово не имело ничего общего с предательскими действиями.

Эта вся информация на данный момент. Мы проинформируем читателей о развитии ситуации.

Рамелла Ибрагимхалилова

Теги:
Из этой рубрики
В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)
Общество

В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)

2024/04/13, 16:00
Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста
Общество

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

2024/04/13, 15:01
Тепло и без осадков
Общество

Тепло и без осадков

2024/04/13, 12:50
Продолжаются поиски двух утонувших в Куре людей
Общество

Продолжаются поиски двух утонувших в Куре людей

2024/04/13, 10:53
Самочувствие народного писателя Чингиза Абдуллаева улучшилось
Общество

Самочувствие народного писателя Чингиза Абдуллаева улучшилось

2024/04/13, 10:45
Писатель Чингиз Абдуллаев в реанимации
Общество

Писатель Чингиз Абдуллаев в реанимации

2024/04/12, 23:59
Состояние одного из подорвавшихся на мине в Агдаме очень тяжелое
Общество

Состояние одного из подорвавшихся на мине в Агдаме очень тяжелое

2024/04/12, 20:14
Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла

2024/04/12, 12:34
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/04/12, 10:51