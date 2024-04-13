Токаев: Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе важна

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Разблокировка коммуникаций в регионе Южного Кавказа имеет важное значение с точки зрения эффективного продвижения транспортных проектов, таких как Транскаспийский транспортный маршрут (ТМТМ). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван.

Токаев заявил, что ТМТМ является одним из перспективных транспортных проектов в регионе.

«В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится. <…> Для эффективного продвижения проектов главное, чтобы все заинтересованные стороны достигли взаимоприемлемых договоренностей по дальнейшей разблокировке коммуникаций в регионе», – сказал Токаев.

Токаев отметил, что грузоперевозки между Казахстаном и Арменией осуществляются в основном автомобильным транспортом, что существенно ограничивает возможности этих стран, поэтому продвижение новых маршрутов в регионе Южного Кавказа будет способствовать наращиванию двусторонних торгово-экономических связей между странами.

«Полноценное функционирование транспортного сообщения – это важный шаг к экономической интеграции всего Южного Кавказа и установлению прочного мира в регионе», – сказал он.