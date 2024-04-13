В Австралии неизвестный убил 5 и ранил 8 человек

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По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея. Об этом сообщил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс в эфире местного телевидения.

«Есть пять жертв, они погибли в результате действий нападавшего», – сказал он, добавив, что еще несколько человек госпитализированы, некоторые из которых «в серьезном, критическом состоянии».

По словам представителя полиции, нападавший действовал в одиночку, он ликвидирован. Его мотивы неизвестны.

В скорой помощи ранее заявили, что нападавших было двое, второй из них скрылся, полиция ведет его поиски. В больницы Сиднея были доставлены по меньшей мере семь человек с ножевыми ранениями, в том числе один ребенок.

По сведениям ABC, посетители торгового центра были эвакуированы.