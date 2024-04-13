По Израилю выпущены десятки ракет |
Советник аятоллы Хаменеи: Решение НАТО по Южному Кавказу не будет реализовано |
CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю «в течение часов» |
Иран и Израиль начали переговоры |
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в перестрелке с Азербайджаном |
ООН осудила атаки Украины по территории России |
ВСУ могут получить секретное оружие из Британии |
Иран принял решение по Израилю и передал «послание» Вашингтону |
Politico раскрыла двуличие Макрона |
Главное Общество

Тепло и без осадков

Тепло и без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-12°, днем – 16-21° тепла при атмосферном давлении 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет ночью 55-60%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана завтрашний день пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в горных районах – снег, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)
Общество

В Агдаме восстанавливают мечеть Джума (видео)

2024/04/13, 16:00
Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста
Общество

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии подал иск против известного журналиста

2024/04/13, 15:01
Тепло и без осадков
Общество

Тепло и без осадков

2024/04/13, 12:50
Продолжаются поиски двух утонувших в Куре людей
Общество

Продолжаются поиски двух утонувших в Куре людей

2024/04/13, 10:53
Самочувствие народного писателя Чингиза Абдуллаева улучшилось
Общество

Самочувствие народного писателя Чингиза Абдуллаева улучшилось

2024/04/13, 10:45
Писатель Чингиз Абдуллаев в реанимации
Общество

Писатель Чингиз Абдуллаев в реанимации

2024/04/12, 23:59
Состояние одного из подорвавшихся на мине в Агдаме очень тяжелое
Общество

Состояние одного из подорвавшихся на мине в Агдаме очень тяжелое

2024/04/12, 20:14
Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до +20 градусов тепла

2024/04/12, 12:34
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

2024/04/12, 10:51