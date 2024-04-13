Тепло и без осадков

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-12°, днем – 16-21° тепла при атмосферном давлении 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет ночью 55-60%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана завтрашний день пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град, в горных районах – снег, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6°, днем 6-10° тепла.