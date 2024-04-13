Токаев заявил, что прочный мир между Ереваном и Баку отвечает интересам Казахстана

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Казахстан поддерживает любые усилия для установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, поскольку это отвечает интересам Астаны. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Арменпресс в преддверии запланированного на 15 апреля визита в Ереван, сообщает ТАСС.

«Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона», – пояснил президент.

Он напомнил, что в качестве активного и ответственного участника мирового сообщества Астана на постоянной основе вносит посильный вклад в обеспечение международной и региональной безопасности путем продвижения миротворческих инициатив. «Безусловно, Казахстан не остается равнодушным к данной теме (урегулирования армяно-азербайджанских отношений). Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами», – отметил Токаев.

По его словам, Казахстан неизменно сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, воплощенным в Уставе ООН. «В этом контексте центральная роль ООН в международных делах и сохранении мира и стабильности остается для Казахстана безальтернативной», – пояснил лидер республики.